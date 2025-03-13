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عربي-دولي

عن صحة البابا فرنسيس وعلاجه... هذا ما أعلنه الفاتيكان

Lebanon 24
13-03-2025 | 15:16
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أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأنّه "في فترة بعد الظهر، أحضر الطاقم الطبي كعكة مزينة بالشموع إلى غرفة البابا احتفالًا بالذكرى الثانية عشرة لانتخابه حبرًا أعظم".

تابع: "كذلك، تابع البابا الرياضة الروحية للكوريا الرومانية عبر اتصال مرئي مع قاعة بولس السادس. بعد ذلك، استأنف علاجه بالتنفس العلاجي. ويستمر التناوب بين التهوية الميكانيكية غير الباضعة خلال الليل والأوكسجين عالي التدفق عبر القنيات الأنفية خلال النهار. أما حالته السريرية، فتبقى مستقرة ضمن إطار صحي معقد. ومن المتوقع أن تصدر نشرة طبية جديدة مساء الغد".
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