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الرئاسة السورية تنشر النص الكامل للإعلان الدستوري

Lebanon 24
13-03-2025 | 15:00
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نشرت الرئاسة السورية مساء اليوم الخميس، النص الكامل للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس أحمد الشرع.
وفي صفحتها على منصة "تلغرام"، نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" الإعلان الدستوري كاملا، وجاء فيه:
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نشرت الرئاسة السورية مساء اليوم الخميس، النص الكامل للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس أحمد الشرع.
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وفي صفحتها على منصة "تلغرام"، نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" الإعلان الدستوري كاملا، وجاء فيه:
 


 
 







 








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