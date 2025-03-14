بسبب مكافحة المخدرات.. رئيس دولة متهم بالقتل يمثل أمام المحكمة

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يمثل الفليبيني رودريغو دوتيرتي اليوم الجمعة للمرة المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال "حربه" الدامية على المخدرات.وأعلن دوتيرتي أنه "يتحمل مسؤولية" أفعاله لدى وصوله إلى هولندا الأربعاء لمواجهة قضية المحكمة الجنائية تتعلق بحملته الدامية على المخدرات.وقالت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي إن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن دوتيرتي ارتكب جريمة ضد الإنسانية تتمثل في القتل باعتباره "شريكا غير مباشر" خلال حملة لمكافحة المخدرات تقدر منظمات حقوق الإنسان أنها خلفت عشرات آلاف القتلى.وقبيل وصوله إلى هولندا، قال دوتيرتي في مقطع فيديو نُشر على صفحته الشخصية على "فيسبوك" وصفحة أحد مستشاريه المقربين: "أنا من قاد قوات إنفاذ والجيش. قلت إنني سأحميكم وسأتحمل مسؤولية عن كل هذا" وفق تعبيره.وتابع الرجل البالغ 79 عاما، وهو أول دولة آسيوي سابق يواجه اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، "لقد كنت أُبلغ الشرطة والجيش بأن هذه وظيفتي وأنني المسؤول".وأضاف دوتيرتي "ستكون هذه إجراءات قانونية طويلة، لكن أقول لكم إنني سأستمر في خدمة الوطن، فليكن".من جهته، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان الأربعاء إن توقيف الفيليبيني يمثل لحظة مهمة لضحايا "حربه على المخدرات".وأضاف في بيان أن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة "أمر مهم للضحايا، إنه يعني الكثير، على ما أعتقد، للضحايا" بحسب تعبيره. (ارم)