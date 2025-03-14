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عربي-دولي

زيلينسكي يتهم بوتين بـ"التلاعب" بموقفه من التهدئة المؤقتة

Lebanon 24
14-03-2025 | 01:44
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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن التصريحات التي أدلى بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اقتراح أميركي لهدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف تنطوي على "تلاعب"، متّهماً إياه بـ"التسويف" بهدف مواصلة النزاع.
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وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي "لقد سمعنا جميعاً كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعياً إلى زيادة الضغط على موسكو.

وأضاف أن روسيا تعد شروطاً لوقف إطلاق النار تهدف إلى تأجيله أو منعه تماماً.

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أدلى بتصريح "واعد للغاية" لكن "غير مكتمل" بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "إنه في الواقع يجهز رفضاً الآن، لأن بوتين بالطبع خائف من إخبار الرئيس ترامب بأنه يريد مواصلة هذه الحرب، وأنه يريد قتل الأوكرانيين".

وتابع: "لهذا السبب يفرضون في موسكو هذه الشروط على فكرة وقف إطلاق النار، حتى لا يحدث أي شيء على الإطلاق، أو حتى لا يتسنى حدوث شيء لأطول وقت ممكن".

وذكر زيلينسكي أن واشنطن أبدت استعدادها لتنظيم عملية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه، وأن "من الممكن تحقيق ذلك بفضل إمكانيات أمريكا، وإمكانيات أوروبا".

وقال إن وقف إطلاق النار سيتيح وقتاً "لإعداد إجابات لجميع الأسئلة المتعلقة بالأمن على المدى الطويل وإحلال سلام حقيقي وموثوق، وطرح خطة لإنهاء الحرب".
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