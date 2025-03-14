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سقطت على سطح مبنى سكني.. موسكو تعلن اعتراض 4 مسيّرات

Lebanon 24
14-03-2025 | 02:27
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اعتراض الدفاع الجوي صباح اليوم الجمعة 4 طائرات مسيّرة استهدفت المدينة.
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وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل في موقع سقوط حطام المسيرات، وأن الحادث لم يسفر عن قتلى أو إصابات.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الطوارئ أن إحدى المسيّرات سقطت على سطح مبنى سكني غربي موسكو.
 
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