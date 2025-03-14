سقطت على سطح مبنى سكني.. موسكو تعلن اعتراض 4 مسيّرات

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أعلن سوبيانين اعتراض الدفاع الجوي 4 طائرات مسيّرة استهدفت .وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل في سقوط حطام المسيرات، وأن الحادث لم يسفر عن قتلى أو إصابات.ونقلت "نوفوستي" عن في الطوارئ أن إحدى المسيّرات سقطت على سطح مبنى سكني غربي .