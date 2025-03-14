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عربي-دولي

"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)

Lebanon 24
14-03-2025 | 02:26
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جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلمه في اليقظة بمحو كندا من الخريطة، حين رد على سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين، وكان الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، إلى جانبه في الصالون البيضاوي بعد ظهر أمس الخميس.
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ففيما كان السؤال عن كندا والرسوم الجمركية التي فرضها عليها، أجاب ترامب: "لا تستطيع الولايات المتحدة دعم دولة بمبلغ 200 مليار دولار سنويا.. لسنا بحاجة لسياراتهم.. لسنا بحاجة لطاقتهم. لسنا بحاجة لأخشابهم.. لسنا بحاجة لأي شيء يقدمونه.. نفعل ذلك لأننا نريد أن نكون مفيدين. ولكن يأتي وقت لا نستطيع فيه فعل ذلك" مجادلا بأن "كندا، حليفتنا القديمة، ستكون أفضل حالًا بدون رسوم جمركية". 

"أحب شعبها"
وتابع قائلا: "أحب كندا.. وأحب شعبها.. فلديّ كثير من الأصدقاء فيها.. العظيم Wayne Gretzky العظيم. ما أروع Wayne Gretzky (لاعب الهوكي السابق) إنه الأعظم. أعرف عددا كبيرا من الكنديين الذين هم أصدقائي المقربون". 

وكمن يحاول إقناع 40 مليون كندي بوجهة نظره، قال إن كندا "مثالية جدا كولاية عظيمة عزيزة.. يا كندا، النشيد الوطني. أحبه. أعتقد أنه رائع. احتفظوا به، ولكنه سيكون من أجل الولاية، إحدى أعظم ولاياتنا، بل ربما أعظم ولاياتنا".

كما تابع شارحا لماذا لا ينبغي أن تبقى كندا كدولة، وقال: "كندا لا تعمل إلا كولاية.. إذا نظرت إلى الخريطة، ستجد أنهم رسموا خطا اصطناعيا يمر عبرها مباشرة، بين كندا والولايات المتحدة، مجرد خط اصطناعي مستقيم. لقد فعلها أحدهم منذ زمن بعيد، منذ عقود طويلة، وهذا غير منطقي" لكنه لم يذكر من كان واضع الخط الحدودي.

والمعروف عن الحدود الكندية- الأميركية أنها أطول حدود سياسية بين بلدين في العالم، وهما ثاني ورابع أكبر بلدين مساحة في الكرة الأرضية. (العربية)
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