اليمن يطالب بعقوبات دولية صارمة ضد قيادات الحوثيين

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طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بفرض عقوبات صارمة على قيادات الحوثيين، بعد يومين من إعلانهم استئناف هجماتهم في البحر وخليج عدن.وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني في بيان صحفي أمس الخميس، إن "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تحاول استغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية، متناسية سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري بحق اليمنيين".وأضاف: "في الوقت الذي ترفع فيه مليشيات الحوثي شعارات الدفاع عن وتتحدث عن مخططات التهجير في قطاع غزة، تتناسى سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري التي ارتكبتها بحق اليمنيين".إلى أن" استخدام القضية كوسيلة لكسب الشعبية والتأييد لا يمكن أن يخفي الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أبناء اليمن"، مشددا على أن" الوقت قد حان لكي يتعامل المجتمع الدولي بحزم مع انتهاكات ميليشيات الحوثي التي لم تكتفِ بجرائمها ضد اليمنيين، بل باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي".وطالب الوزير اليمني "باستكمال فرض عقوبات صارمة على بقية القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الانتهاكات، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين، محذرا من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات، شجع الحوثيين على التمادي في ممارساتهم القمعية".وأردف: "بذريعة الحرب والسيطرة، تسببت المليشيات الحوثية في تشريد أكثر من ستة يمني، في أكبر موجة نزوح في تاريخ اليمن، بعد أن مارست سياسات القمع والتشريد، وفجرت منازل معارضيها، متسببة في أكبر كارثة إنسانية في العالم، في مشهد يعكس تناقضها الواضح بين ما تدّعيه وما تمارسه على أرض الواقع".