اختتام مناورات "الحزام الأمني البحري 2025" بين روسيا والصين وإيران

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اختتمت في ميناء تشابهار مناورات "حزام الأمن البحري 2025" شاركت فيها سفن من وإيران والصين.أفاد بذلك الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، الذي تابع في بيانه أن مفارز سفن من البحرية الروسية والإيرانية وجيش التحرير الشعبي الصيني شاركت في التدريبات، ومثّل الجانب الروسي في المناورات طواقم الفرقاطتين "ريزكي" و"البطل ألدار تسيدينجابوف" إضافة إلى طاقم ناقلة النفط البحرية المتوسطة "بيتشينغا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ. وشمل التدريب أجزاء وساحلية. وتدربت سفن الثلاث في خليج عمان على البحث عن السفن المحتجزة وتحريرها، كما أطلقت النار على أهداف وجوية. وعملت مفارز السفن وأطقم المروحيات ووحدات معا لتفتيش السفن المشبوهة وتحريرها من الإرهابيين الوهميين.ويشار إلى أنه خلال الجزء الساحلي من المناورات في ميناء تشابهار أقيمت منافسات بين أطقم السفن في الألعاب الرياضية الجماعية. وشارك قادة السفن وهيئة الأركان الميدانية في تحليل المرحلة البحرية من التمرين وتلخيص النتائج والمشاركة في الاجتماعات البحرية من التمرين وتلخيص النتائج والمشاركة في الاجتماعات الرسمية. وخلال البرنامج الثقافي، زار البحارة الروس المعالم السياحية المحلية عبر الرحلات الاستكشافية.وتقام المناورات البحرية الدولية "حزام الأمن البحري"، نظمها الجانب الإيراني، للمرة السابعة، حيث كانت المرة الأولى في بحر العرب عام 2018، وتشارك في المناورات بشكل دائم سفن من البحرية والبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني. وشارك في التدريبات هذا العام نحو 15 سفينة وسفينة دعم وقوارب قتالية، إضافة إلى مروحيات الطيران البحري. وتهدف المناورات إلى ضمان الأمن البحري ومكافحة القرصنة والإرهاب في البحر وحماية الاتصالات البحرية.