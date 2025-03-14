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عربي-دولي

اختتام مناورات "الحزام الأمني البحري 2025" بين روسيا والصين وإيران

Lebanon 24
14-03-2025 | 04:21
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اختتمت في ميناء تشابهار الإيراني مناورات "حزام الأمن البحري 2025" التي شاركت فيها سفن من روسيا وإيران والصين.
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أفاد بذلك المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، الذي تابع في بيانه أن مفارز سفن من البحرية الروسية والإيرانية وجيش التحرير الشعبي الصيني شاركت في التدريبات، ومثّل الجانب الروسي في المناورات طواقم الفرقاطتين "ريزكي" و"البطل ألدار تسيدينجابوف" إضافة إلى طاقم ناقلة النفط البحرية المتوسطة "بيتشينغا" التابعة لأسطول المحيط الهادئ. وشمل التدريب أجزاء بحرية وساحلية. وتدربت سفن الدول الثلاث في خليج عمان على البحث عن السفن المحتجزة وتحريرها، كما أطلقت النار على أهداف بحرية وجوية. وعملت مفارز السفن وأطقم المروحيات ووحدات العمليات الخاصة معا لتفتيش السفن المشبوهة وتحريرها من الإرهابيين الوهميين.

ويشار إلى أنه خلال الجزء الساحلي من المناورات في ميناء تشابهار الإيراني أقيمت منافسات بين أطقم السفن في الألعاب الرياضية الجماعية. وشارك قادة السفن وهيئة الأركان الميدانية في تحليل المرحلة البحرية من التمرين وتلخيص النتائج والمشاركة في الاجتماعات البحرية من التمرين وتلخيص النتائج والمشاركة في الاجتماعات الرسمية. وخلال البرنامج الثقافي، زار البحارة الروس المعالم السياحية المحلية عبر الرحلات الاستكشافية.

وتقام المناورات البحرية الدولية "حزام الأمن البحري"، التي نظمها الجانب الإيراني، للمرة السابعة، حيث كانت المرة الأولى في بحر العرب عام 2018، وتشارك في المناورات بشكل دائم سفن من البحرية الإيرانية والبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني. وشارك في التدريبات هذا العام نحو 15 سفينة وسفينة دعم وقوارب قتالية، إضافة إلى مروحيات الطيران البحري. وتهدف المناورات إلى ضمان الأمن البحري ومكافحة القرصنة والإرهاب في البحر وحماية الاتصالات البحرية.
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