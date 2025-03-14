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عربي-دولي

بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر

Lebanon 24
14-03-2025 | 04:22
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أشرق القمر باللون الأحمر مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، عندما دخل في ظل الأرض أثناء خسوف القمر الكلي .
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يحدث خسوف القمر عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر، وتصطف الأجرام السماوية الثلاثة في صف شبه كامل في محاذاة تُسمى الاقتران.
 
وعندما يكون القمر في أظلم جزء من ظل الأرض، تتسلل أشعة الشمس الخافتة حول حواف الظل من جميع الجوانب بألوان غروب الشمس، فتغمر القمر بدرجات حمراء.
وقد أدى هذا إلى تسمية خسوف القمر بـ"القمر الدموي".

يحدث خسوف القمر الكلي دائمًا أثناء اكتمال القمر، وفي هذه الحالة، خلال قمر مارس الدودي. يُعتبر اكتمال القمر في مارس أيضًا قمرًا صغيرًا، وهو قمر يحدث عندما يكون القمر في أقصى مسافة له من الأرض، ويبدو أصغر بنحو 7% من البدر العادي، وفقًا لموقع EarthSky.
 

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