بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر

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يحدث خسوف عندما تكون الأرض بين والقمر، وتصطف الأجرام السماوية الثلاثة في صف شبه في محاذاة تُسمى الاقتران. أشرق مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، عندما دخل في ظل الأرض أثناء خسوف الكلي .يحدث خسوف عندما تكون الأرض بين والقمر، وتصطف الأجرام السماوية الثلاثة في صف شبه في محاذاة تُسمى الاقتران.

وعندما يكون في أظلم جزء من ظل الأرض، تتسلل الخافتة حول حواف الظل من الجوانب بألوان غروب الشمس، فتغمر بدرجات حمراء.

وقد أدى هذا إلى تسمية خسوف بـ"القمر الدموي".



يحدث خسوف الكلي دائمًا أثناء اكتمال القمر، وفي هذه الحالة، خلال قمر مارس الدودي. يُعتبر اكتمال في مارس أيضًا قمرًا صغيرًا، وهو قمر يحدث عندما يكون في أقصى مسافة له من الأرض، ويبدو أصغر بنحو 7% من البدر العادي، وفقًا لموقع EarthSky.