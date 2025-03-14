لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.. وزير الخارجية السوري يصل إلى بغداد

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وصل السوري إلى ، اليوم ، في رسمية للعراق لمناقشة الثنائية بين ، حسبما نقلت "رويترز" عن مسؤولين حكوميين.يذكر أن الزيارة كانت مقررة في الماضي، إلا أنها تأجلت دون الإعلان عن سبب التأجيل.