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عربي-دولي

لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.. وزير الخارجية السوري يصل إلى بغداد

Lebanon 24
14-03-2025 | 08:30
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وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بغداد، اليوم الجمعة، في زيارة رسمية للعراق لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين حكوميين.
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يذكر أن الزيارة كانت مقررة في الشهر الماضي، إلا أنها تأجلت دون الإعلان عن سبب التأجيل.
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