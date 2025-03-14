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عربي-دولي
لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.. وزير الخارجية السوري يصل إلى بغداد
Lebanon 24
14-03-2025
|
08:30
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وصل
وزير الخارجية
السوري
أسعد
الشيباني
إلى
بغداد
، اليوم
الجمعة
، في
زيارة
رسمية للعراق لمناقشة
العلاقات
الثنائية بين
البلدين
، حسبما نقلت
وكالة
"رويترز" عن مسؤولين حكوميين.
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يذكر أن الزيارة كانت مقررة في
الشهر
الماضي، إلا أنها تأجلت دون الإعلان عن سبب التأجيل.
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