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عربي-دولي
خبر مُقلق من "ناسا"... مستوى سطح البحر ارتفع بشكل تجاوز التوقعات
Lebanon 24
14-03-2025
|
08:55
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كشفت
وكالة
ناسا في تقرير أن العام الماضي شهد ارتفاعا "غير متوقع" في
مستوى
سطح البحر حول
العالم
.
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ووفقا للتحليل الذي أجرته ناسا، كان معدل ارتفاع
مستوى
سطح البحر العام الماضي 0.59 سنتيمتر سنويا، مقارنة بالمعدل المتوقع البالغ 0.43 سنتيمتر سنويا.
وتظهر هذه الزيادة غير المتوقعة تسارعا في وتيرة ارتفاع
مستوى
سطح البحر، مدفوعا بعوامل مثل ارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية.
وهذه إحصائية مقلقة نظرا للمخاطر التي يجلبها ارتفاع
مستوى
سطح البحر، بما في ذلك إرسال عواصف محتملة مميتة إلى
الداخل
، وتهديد البنية التحتية الحضرية، وتآكل السواحل، وتعطيل النظم البيئية، ما يؤدي إلى فيضانات المد العالي بشكل أكثر تواترا. (روسيا اليوم)
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