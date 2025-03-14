خبر مُقلق من "ناسا"... مستوى سطح البحر ارتفع بشكل تجاوز التوقعات

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ووفقا للتحليل الذي أجرته ناسا، كان معدل ارتفاع سطح البحر العام الماضي 0.59 سنتيمتر سنويا، مقارنة بالمعدل المتوقع البالغ 0.43 سنتيمتر سنويا. كشفت ناسا في تقرير أن العام الماضي شهد ارتفاعا "غير متوقع" في سطح البحر حول .ووفقا للتحليل الذي أجرته ناسا، كان معدل ارتفاع سطح البحر العام الماضي 0.59 سنتيمتر سنويا، مقارنة بالمعدل المتوقع البالغ 0.43 سنتيمتر سنويا.

وتظهر هذه الزيادة غير المتوقعة تسارعا في وتيرة ارتفاع سطح البحر، مدفوعا بعوامل مثل ارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية.



وهذه إحصائية مقلقة نظرا للمخاطر التي يجلبها ارتفاع سطح البحر، بما في ذلك إرسال عواصف محتملة مميتة إلى ، وتهديد البنية التحتية الحضرية، وتآكل السواحل، وتعطيل النظم البيئية، ما يؤدي إلى فيضانات المد العالي بشكل أكثر تواترا. (روسيا اليوم)