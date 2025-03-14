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عربي-دولي

ترامب: تحدثت مع بوتين وطلبت منه الرأفة بقوات كييف

Lebanon 24
14-03-2025 | 10:08
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أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه "الرأفة تجاه القوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل" في مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا.
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وكتب ترامب في حسابه على منصة "إكس": "تحدث مع بوتين يوم الخميس، وهناك فرصة كبيرة لحل الوضع حول أوكرانيا".

وكشف ترامب أن المحادثة كانت جيدة وبناءة للغاية مع بوتين وأنه طلب منه "الرأفة بالقوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالكامل" في مقاطعة كورسك.

واعتبر ترامب أن ما قد يجري على قوات كييف المحاصرة في كورسك "قد يصبح مجزرة مروعة لم نشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية"، على حد تعبير الرئيس الأميركي. (روسيا اليوم)
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