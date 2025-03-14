ترامب: تحدثت مع بوتين وطلبت منه الرأفة بقوات كييف

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أعلن الاميركي أنه تحدث مع الروسي وطلب منه "الرأفة تجاه القوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل" في كورسك جنوب غربي .وكتب في حسابه على منصة "إكس": "تحدث مع يوم الخميس، وهناك لحل الوضع حول أوكرانيا".وكشف أن المحادثة كانت جيدة وبناءة للغاية مع وأنه طلب منه "الرأفة بالقوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالكامل" في كورسك.واعتبر أن ما قد يجري على قوات كييف المحاصرة في كورسك "قد يصبح مجزرة مروعة لم نشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية"، على حد تعبير الأميركي. (روسيا اليوم)