علماء يحذرون: قواقع جنوبية تغزو هذه الدولة وتهدد الزراعة والصحة!

رصد العلماء انتشار أنواع من القواقع خارج نطاقاتها الطبيعية في ، في بيلغورود وكورسك وروستوف ومنطقة الفولغا.

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وأشار الباحثون إلى أن هذه القواقع تنتقل عبر المركبات وتُسبب أضرارًا للنباتات، وقد تنقل أمراضًا فطرية وطفيليات خطرة على الإنسان والحيوان. ولا تزال هذه القواقع تتركز في الحضرية، لكن انتشارها المستمر يثير القلق بشأن تأثيرها المحتمل على الطبيعية. (روسيا اليوم)