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عربي-دولي

علماء يحذرون: قواقع جنوبية تغزو هذه الدولة وتهدد الزراعة والصحة!

Lebanon 24
14-03-2025 | 17:00
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رصد العلماء انتشار أنواع من القواقع الجنوبية خارج نطاقاتها الطبيعية في روسيا، خاصة في بيلغورود وكورسك وروستوف ومنطقة الفولغا.
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وأشار الباحثون إلى أن هذه القواقع تنتقل عبر المركبات وتُسبب أضرارًا للنباتات، وقد تنقل أمراضًا فطرية وطفيليات خطرة على الإنسان والحيوان. ولا تزال هذه القواقع تتركز في المناطق الحضرية، لكن انتشارها المستمر يثير القلق بشأن تأثيرها المحتمل على النظم البيئية الطبيعية. (روسيا اليوم)
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