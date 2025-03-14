مقترح أميركي جديد لتمديد الهدنة في غزة.. إليكم مضمونه

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وأعلن مكتب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وإريك تريجر من مجلس الأمن القومي الأميركي، مساء الأربعاء، أن قدمت مقترحا جديدا لتمديد الهدنة في غزة لما بعد شهر رمضان وعيد الفصح، بهدف التوصل إلى إطار دائم لوقف إطلاق النار.وجاء في أن الأميركي ترمب "أكد بوضوح أن إما أن تطلق سراح الرهائن فورا، أو ستدفع ثمنا باهظا".وأوضح أن المبعوث يتكوف، إلى جانب مدير شؤون وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي إريك تريجر، قدما خلال في الدوحة "مقترحا لتقليص الفجوات" بين ، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار بما يسمح باستئناف المساعدات بشكل واسع، ويهيئ الأرضية لتفاوض حول حل طويل الأمد.وبحسب المقترح الأميركي، ستطلق سراح الأسرى الأحياء مقابل الإفراج عن أسرى وفق آليات سابقة متفق عليها، مع تمديد فوري للهدنة لدعم الجهود والدبلوماسية.وأشار إلى أن قطر ومصر نقلتا هذا المقترح إلى ، مع إبلاغ واضح بضرورة التنفيذ العاجل، وبطلب خاص للإفراج عن المواطن الأميركي-الإسرائيلي إيدان ألكسندر بشكل فوري.لكن وفقا للولايات ، فإن "اختارت المراوغة"، إذ "تدّعي مرونة في العلن، لكنها في الواقع تضع مطالب غير واقعية تماما خلال المفاوضات، ما يعيق التوصل إلى اتفاق دائم".وحذر من أن "تراهن بشكل خاطئ على أن عامل يعمل لصالحها، لكنها على دراية تامة بوجود موعد نهائي، ويجب أن تفهم أن واشنطن سترد وفقا لذلك إذا تم تجاوز هذا الموعد دون استجابة".