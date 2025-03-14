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عربي-دولي

مقترح أميركي جديد لتمديد الهدنة في غزة.. إليكم مضمونه

Lebanon 24
14-03-2025 | 16:13
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ذكر البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة اقترحت خطة "جسر" لتمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى أبريل المقبل، مما يتيح الوقت للتفاوض على وقف دائم للحرب.
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وأعلن مكتب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وإريك تريجر من مجلس الأمن القومي الأميركي، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتمديد الهدنة في غزة لما بعد شهر رمضان وعيد الفصح، بهدف التوصل إلى إطار دائم لوقف إطلاق النار.

وجاء في البيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "أكد بوضوح أن حماس إما أن تطلق سراح الرهائن فورا، أو ستدفع ثمنا باهظا".

وأوضح البيان أن المبعوث يتكوف، إلى جانب مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي إريك تريجر، قدما خلال لقاء في الدوحة "مقترحا لتقليص الفجوات" بين الأطراف، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار بما يسمح باستئناف المساعدات الإنسانية بشكل واسع، ويهيئ الأرضية لتفاوض حول حل طويل الأمد.

وبحسب المقترح الأميركي، ستطلق حماس سراح الأسرى الأحياء مقابل الإفراج عن أسرى وفق آليات سابقة متفق عليها، مع تمديد فوري للهدنة لدعم الجهود الإنسانية والدبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن قطر ومصر نقلتا هذا المقترح إلى حماس، مع إبلاغ واضح بضرورة التنفيذ العاجل، وبطلب خاص للإفراج عن المواطن الأميركي-الإسرائيلي إيدان ألكسندر بشكل فوري.

لكن وفقا للولايات المتحدة، فإن حماس "اختارت المراوغة"، إذ "تدّعي مرونة في العلن، لكنها في الواقع تضع مطالب غير واقعية تماما خلال المفاوضات، ما يعيق التوصل إلى اتفاق دائم".

وحذر البيان من أن حماس "تراهن بشكل خاطئ على أن عامل الوقت يعمل لصالحها، لكنها على دراية تامة بوجود موعد نهائي، ويجب أن تفهم أن واشنطن سترد وفقا لذلك إذا تم تجاوز هذا الموعد دون استجابة".
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