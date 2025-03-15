الأول من نوعه في المنطقة.. إطلاق القمر البحريني "المنذر" إلى الفضاء

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صباح ، أطلقت البحرين "المنذر"، أول قمر اصطناعي بحريني، من قاعدة فاندنبرغ غربي كاليفورنيا.ويعد "المنذر" أول قمر اصطناعي بحريني يتم تصميمه وتطويره بالكامل في مملكة البحرين، ويهدف إلى توطين تقنيات الأقمار الاصطناعية وتعزيز القدرات البحرينية في مجال الفضاء.ويعتبر "المنذر" من نوعه في المنطقة، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الفضائية على متن القمر الاصطناعي من هذا الحجم.وخضع "المنذر" لسلسلة من الاختبارات الصارمة لضمان قدرته على تحمل البيئة الفضائية القاسية والعمل بكفاءة بعد الإطلاق.وقد تمت الاختبارات في عدة متخصصة على المستوى الإقليمي والدولي.وتم إطلاق القمر على متن 9 من قاعدة فاندنبرغ بالولايات الأميركية.المهندس يوسف القطان، مهندس فضاء ومسؤول السلامة وتكامل واختبار القمر الاصطناعي "المنذر": "تجاوزنا تحديات تطوير المنذر بجهود الفريق، حيث تم اختبار الأنظمة بدقة لضمان إطلاق وتشغيل ناجح للقمر الاصطناعي".(سكاي نيوز)