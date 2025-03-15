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عربي-دولي
طائرات روسية تدخل منطقة الدفاع الكوري الجنوبي.. وهكذا ردت سيول
Lebanon 24
15-03-2025
|
04:19
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قامت طائرات عسكرية روسية بدخول منطقة الدفاع الجوي الكورية
الجنوبية
اليوم
السبت
، مما دفع الجيش الكوري الجنوبي للرد من خلال نشر طائرات مقاتلة.
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وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول أن عدة طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي الكورية
الجنوبية
على التوالي، حوالي الساعة التاسعة و20
دقيقة
صباحا، قبل أن تغادر المنطقة في الاتجاه الشرقي أو الشمالي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية
الجنوبية
.
وقال
مكتب هيئة الأركان المشتركة في سول إن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي.
وتمكن الجيش الكوري الجنوبي من رصد الطائرات قبل دخولها ونشر طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية في استجابة تكتيكية ضد المواقف العرضية المحتملة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية
الجنوبية
إنها تأكدت من خلال الاتصالات مع الجانب الروسي أن الطائرات كانت تقوم بالتدريب وأنها لم تكن تنوي انتهاك المجال الجوي الإقليمي.(سكاي نيوز)
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