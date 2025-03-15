هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لنتنياهو بتفجير الاتفاق

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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، ، لن نسمح لرئيس بنيامين نتنياهو بتفجير مع حركة ، وتحويل أنفاق القطاع إلى مقبرة لأولادنا.وفي بيان، دعت إلى التظاهر مقر "الكرياه" (وزارة الدفاع الإسرائيلية) بتل أبيب، تحت "شعار نريد الأسرى الآن دفعة واحدة".وذكرت أنها "لن تسمح لنتنياهو بتفجير الاتفاق".وقالت: "في المكان الذي يهدد منه نتنياهو بشن حرب جديدة خارقا للاتفاقيات والتضحية بالأسرى، سنواصل الليلة توجيه رسالة واضحة: لن نسمح لكم بتحويل أنفاق غزة إلى مقبرة لأولادنا".وشددت على "المطالبة بعودة الأسرى دفعة واحدة بضربة واحدة"، على حد تعبيرها.وتابعت: "انضم إلينا المزيد من العائلات من شمال البلاد وجنوبها للمطالبة بعودة ذوينا في أقرب وقت ممكن".وأكدت توفيرها خيام تضم أطعمة ومشروبات ساخنة وباردة وأماكن لشحن الهواتف وواي فاي، بهدف تحفيز الإسرائيليين على الانضمام لمظاهرة .(الاناضول)