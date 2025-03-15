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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لنتنياهو بتفجير الاتفاق

Lebanon 24
15-03-2025 | 06:30
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قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، السبت، لن نسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفجير الاتفاق مع حركة حماس، وتحويل أنفاق القطاع إلى مقبرة لأولادنا.
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وفي بيان، دعت الهيئة إلى التظاهر أمام مقر "الكرياه" (وزارة الدفاع الإسرائيلية) بتل أبيب، تحت "شعار نريد الأسرى الآن دفعة واحدة".

وذكرت الهيئة أنها "لن تسمح لنتنياهو بتفجير الاتفاق".

وقالت: "في المكان الذي يهدد منه نتنياهو بشن حرب جديدة خارقا للاتفاقيات والتضحية بالأسرى، سنواصل الليلة توجيه رسالة واضحة: لن نسمح لكم بتحويل أنفاق غزة إلى مقبرة لأولادنا".

وشددت الهيئة على "المطالبة بعودة الأسرى دفعة واحدة بضربة واحدة"، على حد تعبيرها.

وتابعت: "انضم إلينا المزيد من العائلات من شمال البلاد وجنوبها للمطالبة بعودة ذوينا في أقرب وقت ممكن".

وأكدت توفيرها خيام تضم أطعمة ومشروبات ساخنة وباردة وأماكن لشحن الهواتف وواي فاي، بهدف تحفيز الإسرائيليين على الانضمام لمظاهرة السبت.
(الاناضول)
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