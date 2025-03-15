كارثة إنسانية غير مسبوقة.. غزة على أبواب "مجاعة"

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وحذر المكب في بيان رسمي من مخاطر مجاعة محققة في حال لم يتم إنهاء الحصار المفروض على القطاع.وأشار إلى أنه لا توجد بدائل قادرة على تعويض النقص الحاد في الاحتياجات التي باتت تنفد بشكل خطير، معتبرا أن إنهاء الحصار وضمان انسيابية تدفق المساعدات هو الحل الوحيد لتجنب تدهور الأوضاع المعيشية.وشدد في تصريحاته على ضرورة التحرك العاجل لتوفير احتياجات السكان، مؤكدا أن الوضع ينذر بخطر داهم قد يؤدي إلى أزمات إنسانية غير قابلة للسيطرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.