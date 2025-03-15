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عربي-دولي

كارثة إنسانية غير مسبوقة.. غزة على أبواب "مجاعة"

Lebanon 24
15-03-2025 | 06:01
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أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، أن استمرار إغلاق المعابر ونفاد المواد التموينية والوقود والمياه سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
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وحذر المكب في بيان رسمي من مخاطر مجاعة محققة في حال لم يتم إنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وأشار المكتب إلى أنه لا توجد بدائل قادرة على تعويض النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية التي باتت تنفد بشكل خطير، معتبرا أن إنهاء الحصار وضمان انسيابية تدفق المساعدات الإنسانية هو الحل الوحيد لتجنب تدهور الأوضاع المعيشية.

وشدد المكتب في تصريحاته على ضرورة التحرك العاجل لتوفير احتياجات السكان، مؤكدا أن الوضع الحالي ينذر بخطر داهم قد يؤدي إلى أزمات إنسانية غير قابلة للسيطرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
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