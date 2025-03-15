تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفًا طريفًا تعرض له الأميركي ، حيث تلقى ضربة غير مقصودة بميكروفون طويل على وجهه في قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند.

وكان يتحدث الصحفيين عن الأوضاع في غزة وأوكرانيا عندما حدثت الحادثة.

وبعد أن تعرض للضربة، وجه نظرة حادة للصحفيين، لكنه سرعان ما تقبل الموقف بروح رياضية، تم سحب الميكروفون بسرعة.

وفي رد وصف بـ"الطريف" على الحادث غير المتوقع قال ترامب: "ستشتهرين الليلة". وأضاف مبتسما: "ستصبح قصة كبيرة الليلة".ثم توجه إلى شخص خارج إطار الكاميرا قائلا: "هل ذلك؟" وهو يضحك على الموقف.