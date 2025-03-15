تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفًا طريفًا تعرض له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تلقى ضربة غير مقصودة بميكروفون طويل على وجهه في قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند.
وكان ترامب يتحدث أمام الصحفيين عن الأوضاع في غزة وأوكرانيا عندما حدثت الحادثة.
وبعد أن تعرض للضربة، وجه ترامب نظرة حادة للصحفيين، لكنه سرعان ما تقبل الموقف بروح رياضية، في حين تم سحب الميكروفون بسرعة.
🇺🇸🎤 INSOLITE - Un journaliste a accidentellement heurté le visage de Donald Trump avec son micro. pic.twitter.com/4q5PtHNqI5
— AlertesInfos (@AlertesInfos) March 14, 2025
🇺🇸🎤 INSOLITE - Un journaliste a accidentellement heurté le visage de Donald Trump avec son micro. pic.twitter.com/4q5PtHNqI5