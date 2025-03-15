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عربي-دولي

بعد تعرضه لضربة بـ"ميكرفون".. رد طريف من ترامب (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2025 | 07:01
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفًا طريفًا تعرض له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تلقى ضربة غير مقصودة بميكروفون طويل على وجهه في قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند.

وكان ترامب يتحدث أمام الصحفيين عن الأوضاع في غزة وأوكرانيا عندما حدثت الحادثة.

وبعد أن تعرض للضربة، وجه ترامب نظرة حادة للصحفيين، لكنه سرعان ما تقبل الموقف بروح رياضية، في حين تم سحب الميكروفون بسرعة.

وفي رد وصف بـ"الطريف" على  الحادث غير المتوقع قال ترامب: "ستشتهرين الليلة". وأضاف مبتسما: "ستصبح قصة كبيرة الليلة".

ثم توجه ترامب إلى شخص خارج إطار الكاميرا قائلا: "هل رأيت ذلك؟" وهو يضحك على الموقف.

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