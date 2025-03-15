"مشبوهة".. سفينة إيرانية تغادر الصين وتقارير تكشف حمولتها

نشر موقع "فويس أوف أميركا" تقريراً خاصاً يفيد بأن سفينة إيرانية ثانية يشتبه في أنها تحمل مكونات صاروخية غادرت الصين.



Advertisement وسفينة الشحن "جيران" تتجه حالياً إلى إيران محملة بشحنة ، وسط تقارير عن استخدامها في نقل مكونات صاروخية حساسة من الصين. وسفينة الشحن "جيران" تتجه حالياً إلى إيران محملة بشحنة ، وسط تقارير عن استخدامها في نقل مكونات صاروخية حساسة من الصين.



ووفقاً لمواقع تتبع السفن، غادرت السفينة "جيران" صينيا، الإثنين، بعد تأخير استمر شهرًا عن المتوقع وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز في الثاني.



وكانت تقارير سابقة، نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، وشبكة "سي إن إن، و"فايننشال تايمز"، قد ذكرت أن "جيران" وسفينة إيرانية أخرى تدعى "غلبون" كانتا تستخدمان لنقل 1,000 طن متري من نترات البيركلورات الصوديوم، وهي مادة يمكن تحويلها إلى بيركلورات الأمونيوم، أحد المكونات الرئيسية في وقود الصواريخ الصلبة، والذي يكفي لصنع 260 صاروخًا متوسط المدى.



وكانت السفينة الثانية "غلبون" قد أكملت رحلتها من شرق الصين إلى بندر عباس الإيراني في 13 شباط، بعد توقف لمدة يومين في جوهاي غاولان بجنوب الصين، حيث سلمت شحنة غير معروفة.



وكلتا السفينتين "جيران" و"غلبون" مدرجتان ضمن قائمة العقوبات الأميركية، حيث تديرهما شركة الشحن الإيرانية الحكومية، التي صنفتها وزارة الخزانة الأميركية باعتبارها "شركة الشحن المفضلة للجهات الإيرانية العاملة في الانتشار الصاروخي وشراء المعدات العسكرية".



"تغيرات في الغاطس"

ووفقًا لتحليل أجرته إذاعة "صوت أميركا" بالتعاون مع مارتن كيلي، المحلل الاستخباراتي في مجموعة "EOS Risk Group"، لم تظهر بيانات نظام التعريف الآلي (AIS) أي تغيير كبير في غاطس السفينة خلال فترة توقفها في جزيرة ليوهينغ الصينية، مما يشير إلى أنها لم تكن محملة بأي شحنة حتى أوائل آذار.



لكن السفينة غادرت الميناء في 3 آذار متجهة إلى جوهاي غاولان، حيث توقفت لمدة يومين قبل أن تغادر في 10 آذار نحو بندر عباس، مع تغيير ملحوظ في غاطسها بأكثر من مترين، مما يدل على تحميلها بشحنة ثقيلة.



واعتباراً من الجمعة، كانت السفينة تبحر عبر أرخبيل رياو الإندونيسي، متجهة جنوب غرب نحو مضيق سنغافورة، وفقاً لمواقع تتبع السفن.



وعند سؤالها عن مغادرة "جيران" للصين، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق، لكنها أكدت سابقًا أنها تراقب تقارير تفيد بأن إيران تستورد مكونات صاروخية من الصين.

وفي المقابل، نفت الصين هذه الادعاءات، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي في 23 الثاني، إن بكين تلتزم بضوابطها الخاصة على الصادرات وواجباتها الدولية، وترفض العقوبات الأحادية التي تفرضها دول أخرى.



وفي 4 شباط، وجه ثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة جيم ريش وبيت ريكيتس، رسالة إلى وزير الخارجية، ماركو روبيو، طالبوه فيها بالعمل مع الشركاء الدوليين لاعتراض ومنع هذه الشحنات إذا ثبتت صحتها. (الحرة)