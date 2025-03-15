غوتيريش يدعو إلى وقف العنف في سوريا وإجراء تحقيقات مستقلة

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وفي بيان له، قال غوتيريش: "يجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة وحيادية وذات مصداقية بشأن الانتهاكات، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان المساءلة وتحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا".وأضاف أن الشعب السوري وقف قبل 14 عاما في احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقه وحرياته، لكنه واجه قمعا وحشيا تحول إلى حرب مدمرة.وأشار إلى التكلفة البشرية الهائلة للحرب، قائلا: "مئات الآلاف قُتلوا أو اختفوا أو تعرضوا للتعذيب أو ماتوا موتا مروعا. كما شهدت الحرب استخدام الأسلحة التي أودت بحياة الرجال والنساء والأطفال دون تمييز". وأكد أن الحرب التي بدأت كمطالبة بتغيير سلمي تحولت إلى واحدة من أكثر الصراعات تدميرا في العالم.وأعرب عن أمله في أن يتمكن السوريون من رسم مسار جديد نحو إعادة البناء والمصالحة، مشيرا إلى التطورات الأخيرة منذ 8 كانون الاول. ومع ذلك، حذر من أن فرصة بناء مستقبل أفضل لا تزال هشة، ودعا إلى وقف تصعيد العنف فورا.وحث الحكومة السورية المؤقتة على الوفاء بتعهداتها بتحقيق انتقال سياسي شامل وذو مصداقية، مؤكدا أن الوقت قد حان للعمل. وقال: "هناك حاجة ماسة لإجراءات جريئة وحاسمة لضمان أن يعيش كل سوري – بغض النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجنس – في أمان وكرامة ودون خوف".وأكد استعداد لمساعدة في التعافي، قائلا: "نقف إلى جانب الشعب السوري نحو وعد ببناء أفضل – لكل السوريين". واختتم بيانه بالقول: "معا، يجب أن نضمن خروج من ظلال الحرب إلى مستقبل تحكمه الكرامة وسيادة القانون، حيث تُسمع جميع الأصوات ولا يتم إهمال أي مجتمع".