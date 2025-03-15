سوريا تعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي في هذا الموعد

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أعلنت العامة للطيران المدني السوري، ، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي حركة الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 الجاري.وأكدت العامة للطيران المدني السوري لوكالة الأنباء ( سانا): أن "المطار أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والادارية".ولفتت إلى إنه بالتزامن مع إعادة تشغيل ، يوم الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية.وأعربت عن ترجيبها بجميع الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب الدولي.