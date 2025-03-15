Advertisement

عربي-دولي

ما هو سبب انفجار اللاذقية؟ الدفاع المدني السوري يكشف

Lebanon 24
15-03-2025 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1333732-638776606757107604.jpg
Doc-P-1333732-638776606757107604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم السبت، أن الانفجار الذي هز حي الرمل الجنوبي المكتظ بالسكان في مدينة اللاذقية، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، كان ناتجاً عن انفجار صاروخ من مخلفات الحرب.
Advertisement
 
 
وأوضح الدفاع المدني، في حصيلة أولية، أن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، مع وجود أشخاص عالقين تحت أنقاض مبنى مكون من أربعة طوابق، فيما سارعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع لبدء عمليات الإجلاء والإنقاذ، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار الذي وقع السبت في مدينة اللاذقية هو "حادث" نجم عن مخلفات حربية.

وأوضح المرصد أن الانفجار في اللاذقية "حادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله"، وقد أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقلّ.

 
ولم تصدر السلطات الرسمية أي بيان حول ملابسات الحادث أو أسبابه، في حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتكهنات متباينة حول خلفيات الانفجار.

وفي هذا السياق، تداولت بعض الحسابات اتهامات لقائد قوات "درع الساحل" الموالية للنظام السابق، مقداد فتيحة، بالضلوع في الحادث، مشيرة إلى أنه أرسل الصاروخ إلى المنطقة عبر بائع متجول، بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الثقة بين الحكومة والسكان المحليين. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني السوري: مقتل 3 مدنيين وإصابة اثنين جرّاء انفجار لغم أرضي بسيارتهم بريف اللاذقية
lebanon 24
15/03/2025 19:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: قتلى وجرحى مدنيون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة ‫منبج شرقي حلب
lebanon 24
15/03/2025 19:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: مقتل 3 أطفال بانفجار لغم أرضي في محيط كفرنبل بريف إدلب الجنوبي
lebanon 24
15/03/2025 19:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: 15 قتيلا و15 مصابا بانفجار السيارة المفخخة في منبج
lebanon 24
15/03/2025 19:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:40 | 2025-03-15
13:24 | 2025-03-15
13:00 | 2025-03-15
12:46 | 2025-03-15
12:43 | 2025-03-15
12:31 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24