ما هو سبب انفجار اللاذقية؟ الدفاع المدني السوري يكشف

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم ، أن الانفجار الذي هز حي الرمل الجنوبي المكتظ بالسكان في اللاذقية، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، كان ناتجاً عن انفجار صاروخ من مخلفات الحرب.

Advertisement



وأوضح الدفاع المدني، في حصيلة أولية، أن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، مع وجود أشخاص عالقين تحت أنقاض مبنى مكون من أربعة طوابق، فيما سارعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع لبدء عمليات الإجلاء والإنقاذ، بحسب الأنباء "سانا".



من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار الذي وقع في اللاذقية هو "حادث" نجم عن مخلفات حربية.



وأوضح المرصد أن الانفجار في اللاذقية "حادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله"، وقد أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقلّ.





ولم تصدر السلطات أي بيان حول ملابسات الحادث أو أسبابه، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتكهنات متباينة حول خلفيات الانفجار.



وفي هذا السياق، تداولت بعض الحسابات اتهامات لقائد قوات "درع الساحل" الموالية للنظام السابق، مقداد فتيحة، بالضلوع في الحادث، مشيرة إلى أنه أرسل الصاروخ إلى المنطقة عبر بائع متجول، بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الثقة بين الحكومة والسكان المحليين. (إرم نيوز)