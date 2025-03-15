Advertisement

عربي-دولي

بعد سنوات من التوقف.. مطار حلب يستقبل الرحلات مجددًا

Lebanon 24
15-03-2025 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1333733-638776607618571576.jpeg
Doc-P-1333733-638776607618571576.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد مطار حلب الدولي في شمالي سوريا لاستئناف الرحلات الجوية بدءًا من يوم الثلاثاء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سانا عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري.  
Advertisement

وأعلنت الهيئة أن إعادة تشغيل المطار ستبدأ في 18 آذار الجاري، مؤكدة أنه أصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.  

وصرّح مدير المكتب الإعلامي للطيران المدني، مصطفى كاج، لوكالة فرانس برس أن المطار سيستقبل في يوم الافتتاح رحلة داخلية وأخرى دولية، دون تحديد الشركات المشغّلة أو وجهات الرحلات.  

وأضاف أن توقف المطار عن العمل جاء نتيجة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والتجهيزات، مثل أنظمة الاتصالات في برج المراقبة وإنارة المهابط وأجهزة الكشف الأمني، ما استدعى فترة طويلة من عمليات التأهيل والصيانة.  

وكانت أول طائرة قد هبطت في مطار حلب بعد إعادة تأهيله في 18 كانون الأول، خلال رحلة تجريبية انطلقت من دمشق، حيث ضمت 43 راكبًا بينهم صحافيون، على متن طائرة من طراز إيرباص تابعة للخطوط الجوية السورية.  

يُذكر أن مطار دمشق الدولي استأنف العمل في كانون الثاني، فيما تعرض مطار حلب الدولي خلال السنوات الماضية لعدة ضربات جوية، ما أخرجه عن الخدمة في عدة مناسبات. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الطيران المدني السوري: مطار دمشق سيكون قادرا على استقبال كافة الرحلات خلال 6 أشهر (الحدث)
lebanon 24
15/03/2025 19:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران الروسية: مطار شيريميتيفو في موسكو يعلق الرحلات الجوية بعد هجوم بطائرة مسيّرة
lebanon 24
15/03/2025 19:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المدني السوري: بصدد افتتاح مطار حلب الأسبوع المقبل وسنبدأ في إعادة تأهيل مطار اللاذقية مباشرة بعد مطار حلب
lebanon 24
15/03/2025 19:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
lebanon 24
15/03/2025 19:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:40 | 2025-03-15
13:24 | 2025-03-15
13:00 | 2025-03-15
12:46 | 2025-03-15
12:43 | 2025-03-15
12:06 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24