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عربي-دولي
بعد سنوات من التوقف.. مطار حلب يستقبل الرحلات مجددًا
Lebanon 24
15-03-2025
|
12:31
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يستعد مطار حلب الدولي في شمالي
سوريا
لاستئناف الرحلات الجوية بدءًا من يوم الثلاثاء، وفقًا لما نقلته
وكالة
الأنباء
الرسمية
سانا عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري.
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وأعلنت الهيئة أن إعادة تشغيل المطار ستبدأ في 18 آذار الجاري، مؤكدة أنه أصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات الجوية بعد استكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية.
وصرّح مدير المكتب الإعلامي للطيران المدني، مصطفى كاج، لوكالة فرانس برس أن المطار سيستقبل في يوم الافتتاح رحلة داخلية وأخرى دولية، دون تحديد الشركات المشغّلة أو وجهات الرحلات.
وأضاف أن توقف المطار عن العمل جاء نتيجة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والتجهيزات، مثل أنظمة الاتصالات في برج المراقبة وإنارة المهابط وأجهزة الكشف الأمني، ما استدعى فترة طويلة من عمليات التأهيل والصيانة.
وكانت أول طائرة قد هبطت في مطار حلب بعد إعادة تأهيله في 18 كانون الأول، خلال رحلة تجريبية انطلقت من دمشق، حيث ضمت 43 راكبًا بينهم صحافيون، على متن طائرة من طراز إيرباص تابعة للخطوط الجوية
السورية
.
يُذكر أن مطار دمشق الدولي استأنف العمل في كانون الثاني، فيما تعرض مطار حلب الدولي خلال السنوات الماضية لعدة ضربات جوية، ما أخرجه عن الخدمة في عدة مناسبات. (ارم نيوز)
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