في العريضة.. ممرّ حدودي "مؤقت" وبيانٌ من "الأشغال"

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، أنه "في إطار جهودها لضمان استمرارية الحركة الحدودية، أنشأت وزارة الأشغال ممراً حدودياً موقتاً في منطقة العريضة، وذلك مع اقتراب نهاية فصل الشتاء وانخفاض تدفق المياه في النهر الكبير".

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وذكرت أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عبور الشاحنات والمواطنين، بانتظار استكمال الدراسات الفنية اللازمة لإعادة إنشاء الجسور التي هدّمها 2024.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة متكاملة تعمل على تنفيذها لتعزيز الربط الحدودي بين لبنان وسوريا، حيث سيتم تباعًا تنفيذ مشاريع مؤقتة وتطويرية في معابر العبودية وجسر القمار في خالد، بما يسهم في تحسين البنية التحتية".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعابر الحدودية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الجسور والمنشآت الحيوية المؤدية إليها، مما أدى إلى تعطيل الحركة عبرها لفترة طويلة.



