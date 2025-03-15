مفاوضات سرية بين ألمانيا والشرع.. ما فحواها؟

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تجري وزارة الألمانية مفاوضات سرية مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد ، بهدف إعادة قرابة 900 ألف لاجئ سوري من ألمانيا إلى بلادهم.ووفقًا لما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن وزيرة نانسي فيزر تقود محادثات غير معلنة مع لمناقشة آليات إعادة اللاجئين السوريين، مع طرح خطط تتيح للبعض فرصة "رحلة استطلاعية" إلى دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا.وفي رد رسمي على استفسارات الصحيفة، أكد متحدث باسم وزارة الألمانية أن الحكومة على تواصل مع الحكومة الانتقالية لمناقشة مسألة عودة اللاجئين، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل محددة حول خطط السفر أو تنفيذ الاتفاقات.وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية تخطط لإرسال وفد في حساسة إلى دمشق، حيث تشمل المفاوضات قضايا تتعلق بمصير نحو 974 ألف لاجئ سوري يقيمون حاليًا في ألمانيا.كما أوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير ملموس على صناديق الرعاية الاجتماعية الألمانية، إذ يتلقى نحو 512 ألف سوري مساعدات اجتماعية بقيمة إجمالية تقارب أربعة مليارات يورو سنويًا، بمعدل 664 يورو شهريًا لكل مستفيد. (روسيا اليوم)