عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء القوية التي ضربت إلى 28 شخصا، بحسب ما ذكرت قناة "ABC" الإخبارية.وأشارت إلى أن ما زالوا في منطقة الخطر الشديد بسبب تهديد الأعاصير والرياح العاتية.وتستمر ، المصحوبة بإعصار مع هبات رياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة وحبات برد كبيرة، في التحرك شرقا، مما يهدد منطقة الغرب الأوسط وجنوب البلاد.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن قد تشتد، وحثوا السكان على توخي الحذر.