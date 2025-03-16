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عربي-دولي

عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2025 | 00:27
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ارتفعت حصيلة القتلى جراء العاصفة القوية التي ضربت الولايات المتحدة إلى 28 شخصا، بحسب ما ذكرت قناة "ABC" الإخبارية.
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وأشارت القناة إلى أن ملايين الأميركيين ما زالوا في منطقة الخطر الشديد بسبب تهديد الأعاصير والرياح العاتية.

وتستمر العاصفة، المصحوبة بإعصار مع هبات رياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة وحبات برد كبيرة، في التحرك شرقا، مما يهدد منطقة الغرب الأوسط وجنوب البلاد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة قد تشتد، وحثوا السكان على توخي الحذر.

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