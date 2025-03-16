موجة حرّ تجتاح أستراليا.. خطر الحرائق يرتفع و "نداء" عاجل من السلطات

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ويوشك موسم حرائق الغابات عالي الخطورة في ولاية نيو ساوث ويلز، الذي يستمر حتى نهاية مارس، على الانتهاء بعد تعرضها لحرائق "الصيف الأسود" الكارثية في 2019 و2020 التي دمرت مساحات شاسعة وأودت بحياة 33 شخصاً.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية إن درجات الحرارة سترتفع بما يصل إلى 12 درجة مئوية عن المعدل في بعض مناطق الولاية، مع توقع وصولها في سيدني، الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، إلى 37 درجة مئوية.