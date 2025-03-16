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عربي-دولي

موجة حرّ تجتاح أستراليا.. خطر الحرائق يرتفع و "نداء" عاجل من السلطات

Lebanon 24
16-03-2025 | 01:05
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شهدت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، يوم الأحد، موجة شديدة الحرارة زادت من خطر اندلاع حرائق غابات، مما دفع السلطات إلى فرض حظر تام على إشعال النيران في عاصمة الولاية سيدني.
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ويوشك موسم حرائق الغابات عالي الخطورة في ولاية نيو ساوث ويلز، الذي يستمر حتى نهاية مارس، على الانتهاء بعد تعرضها لحرائق "الصيف الأسود" الكارثية في 2019 و2020 التي دمرت مساحات شاسعة وأودت بحياة 33 شخصاً.


وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية إن درجات الحرارة سترتفع بما يصل إلى 12 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي في بعض مناطق الولاية، مع توقع وصولها في سيدني، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، إلى 37 درجة مئوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني "ستؤدي الرياح العاصفة ودرجات الحرارة المرتفعة وانخفاض نسبة الرطوبة إلى خطر اندلاع حرائق غابات في منطقة سيدني". 
 
 
 
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