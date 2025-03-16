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عربي-دولي

بعد الضربات الأميركية العنيفة.. إليكم أوّل تعليق للحوثيين

Lebanon 24
16-03-2025 | 03:21
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أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) أن الضربات الأميركية على الأراضي اليمنية لن تمنع الحركة من استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن.
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وكتب عبد السلام عبر منصة "إكس" أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التهديد الذي تواجهه الملاحة الدولية في مضيق باب المندب مضللة وعارية من الصحة، مبينا أن الحصار البحري الذي فرضته اليمن دعما لغزة ينطبق فقط على السفن الإسرائيلية، وفق تعبيره.

وبحسب المتحدث باسم الحركة فإن الحصار سيستمر حتى يتم إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وبعد العملية العسكرية الأميركية، أكد المكتب السياسي لجماعة الحوثيين أن الهجوم "لن يمر دون رد".

وأضاف: "قواتنا جاهزة لمواجهة التصعيد بالتصعيد". (العربية)
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