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عربي-دولي
في طرطوس.. انفجار قوي مصدره صاروخ من القاعدة الروسية
Lebanon 24
16-03-2025
|
04:55
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أفاد شهود
عيان
، الأحد، بسماع دوي انفجار قوي في
مدينة
طرطوس الساحلية غربي
سوريا
.
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وفي وقت لاحق، كشفت مصادرنا أن الانفجار ناجم عن انطلاق
صاروخ
من
القاعدة
البحرية الروسية في ميناء
المدينة
لاستهداف طائرة مسيّرة.
ولم يعرف بعد مصدر المسيّرة، وما إذا كانت تشكل خطرا يهدد
القاعدة
الروسية. (سكاي نيوز)
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