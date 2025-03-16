في طرطوس.. انفجار قوي مصدره صاروخ من القاعدة الروسية

Advertisement

أفاد شهود ، الأحد، بسماع دوي انفجار قوي في طرطوس الساحلية غربي .وفي وقت لاحق، كشفت مصادرنا أن الانفجار ناجم عن انطلاق من البحرية الروسية في ميناء لاستهداف طائرة مسيّرة.ولم يعرف بعد مصدر المسيّرة، وما إذا كانت تشكل خطرا يهدد الروسية. (سكاي نيوز)