إسرائيليون لا يثقون بجيشهم.. استطلاع يكشف التفاصيل





وفي الاستطلاع الذي أجراه "معهد سياسة الشعب اليهودي" تبين أن 56% من المشاركين عبروا عن عدم ثقتهم بقيادة الشاباك، فيما أكد 61% عن تدني الثقة في قيادة "الجيش" ذهب 43% إلى تصنيف ثقتهم بـ"الجيش" إلى منخفضة جدا.

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وعموما فإن أغلبية الإسرائيليين (52%) أكدوا أن ثقتهم بحكومة بنيامين نتنياهو "منخفض للغاية". كشف استطلاع للرأي أن معظم الإسرائيليين لا يثقون بجهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش، على خلفية الإخفاقات التي حصلت في السابع من تشرين الأول الماضي.وفي الاستطلاع الذي أجراه "معهد سياسة الشعب اليهودي" تبين أن 56% من المشاركين عبروا عن عدم ثقتهم بقيادة الشاباك، فيما أكد 61% عن تدني الثقة في قيادة "الجيش" ذهب 43% إلى تصنيف ثقتهم بـ"الجيش" إلى منخفضة جدا.وعموما فإن أغلبية الإسرائيليين (52%) أكدوا أن ثقتهم بحكومة بنيامين نتنياهو "منخفض للغاية".

وأظهر تحقيق لـ"الشاباك" الثلاثاء، عن سلسلة من الإخفاقات الاستخباراتية والعملياتية التي أتاحت لحركة حماس تنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023، رغم توفر أولية أشارت إلى نوايا الحركة التي فشل الجهاز في تحليلها واستخلاص العبر منها وترجمة ذلك إلى إجراءات عملية.



وخلص إلى أن الشاباك فشل في مهمته بمنع الهجوم، لكنه حاول في الوقت نفسه تحميل جزء من المسؤولية للقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية أسهمت في تصاعد الخطر دون اتخاذ إجراءات وقائية.



وأقر رئيس الجهاز، رونين بار، بأن الشاباك لم ينجح في منع الهجوم، وأوضح أن الجهاز لم يتعامل مع المعطيات التي كانت بالجدية المطلوبة. (عربي21)