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عربي-دولي
إسرائيليون لا يثقون بجيشهم.. استطلاع يكشف التفاصيل
Lebanon 24
16-03-2025
|
13:00
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كشف استطلاع للرأي أن معظم الإسرائيليين لا يثقون بجهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش، على خلفية الإخفاقات التي حصلت في السابع من تشرين الأول الماضي.
وفي الاستطلاع الذي أجراه "معهد سياسة الشعب اليهودي" تبين أن 56% من المشاركين عبروا عن عدم ثقتهم بقيادة الشاباك، فيما أكد 61% عن تدني الثقة في قيادة "الجيش"
في حين
ذهب 43% إلى تصنيف ثقتهم بـ"الجيش" إلى منخفضة جدا.
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وعموما فإن أغلبية الإسرائيليين (52%) أكدوا أن
مستوى
ثقتهم بحكومة بنيامين نتنياهو "منخفض للغاية".
وأظهر تحقيق لـ"الشاباك" الثلاثاء، عن سلسلة من الإخفاقات الاستخباراتية والعملياتية التي أتاحت لحركة حماس تنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023، رغم توفر
معلومات
أولية أشارت إلى نوايا الحركة التي فشل الجهاز في تحليلها واستخلاص العبر منها وترجمة ذلك إلى إجراءات عملية.
وخلص
التحقيق
إلى أن الشاباك فشل في مهمته
الأساسية
بمنع الهجوم، لكنه حاول في الوقت نفسه تحميل جزء من المسؤولية للقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية أسهمت في تصاعد الخطر دون اتخاذ إجراءات وقائية.
وأقر رئيس الجهاز، رونين بار، بأن الشاباك لم ينجح في منع الهجوم، وأوضح
التحقيق
أن الجهاز لم يتعامل مع المعطيات التي كانت
لديه
بالجدية المطلوبة. (عربي21)
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