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عربي-دولي

في ظهور نادر.. حميدتي: "لن نخرج" من الخرطوم

Lebanon 24
16-03-2025 | 06:40
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قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن قواته لن تخرج من العاصمة الخرطوم، مهدداً بتصعيد جديد في المعارك ضد الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان.
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كما قال حميدتي الذي ظهر بعد اختفاء في خطاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "الوضع مختلف حاليا"، مضيفا: "الحرب داخل الخرطوم. ولن نخرج من القصر الجمهوري".

كما هدد بأن "ذكرى تأسيس قوات الدعم السريع"، التي توافق الاثنين، ستكون "يوم حسرة وندامة" على الجيش وحلفائه.
 
يأتي الخطاب بعد فترة طويلة غاب فيها حميدتي عن الظهور علنا، في وقت حقق فيه الجيش تقدما كبيرا في المعارك على مدار الأشهر الماضية. (العربية) 
 
 
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