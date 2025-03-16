إجراءات إحترازيّة عاجلة.. إليكم ما قام به الحوثيون بعد الضربات الأميركية

نقلت "سكاي عربية" عن مصادر مطلعة قولها إن "الحوثيين أصدروا توجيهات لقادة الجماعة بإخلاء منازلهم تحسبًا لضربات أميركية جديدة".

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وأضافت المصادر: "الحوثيون يدعون قادتهم إلى تجنب التواجد في المباني الحكومية والمقار المحتمل استهدافها".

وتابعت: "الحوثيون يستبدلون بعض فرق الشخصية وسط مخاوف من وجود اختراقات أمنية".

من جانبها، أفادت مصادر "العربية أن "بعض قيادات الحوثيين تركوا صنعاء وتوجهوا لصعدة وعمران".

وقالت: "الحوثيون أفرغوا بعض مخازن الصواريخ بعد الضربات الأميركية".