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عربي-دولي

إجراءات إحترازيّة عاجلة.. إليكم ما قام به الحوثيون بعد الضربات الأميركية

Lebanon 24
16-03-2025 | 07:12
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نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر مطلعة قولها إن "الحوثيين أصدروا توجيهات لقادة الجماعة بإخلاء منازلهم تحسبًا لضربات أميركية جديدة". 
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وأضافت المصادر: "الحوثيون يدعون قادتهم إلى تجنب التواجد في المباني الحكومية والمقار المحتمل استهدافها". 
 
وتابعت: "الحوثيون يستبدلون بعض فرق الحماية الشخصية وسط مخاوف من وجود اختراقات أمنية". 
 
من جانبها، أفادت مصادر "العربية أن "بعض قيادات الحوثيين تركوا صنعاء وتوجهوا لصعدة وعمران". 
 
وقالت: "الحوثيون أفرغوا بعض مخازن الصواريخ بعد الضربات الأميركية". 
 
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