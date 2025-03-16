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وقال هاليفي في تسجيل صوتي نشر، الأحد، إن حركة حماس نجحت في خداع الجيش قبل الهجوم الذي نفذته في 7 تشرين الأول 2023. أشاد رئيس أركان الجيش السابق، هرتسي هاليفي، بحركة حماس بسبب ما وصفه بقدرتها على ممارسة الخداع ضد خلال هجمات السابع من تشرين الأول.وقال هاليفي في تسجيل صوتي نشر، الأحد، إن حركة حماس نجحت في خداع الجيش قبل الهجوم الذي نفذته في 7 تشرين الأول 2023.

وأضاف هاليفي في التسجيل، الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا خيار أمامي سوى الإشادة بحماس على الخداع الذي مارسته ضدنا."



وأوضح أن الحركة استغلت الاضطرابات والمخاوف الإنسانية لإيهام الجيش والتخطيط للهجوم، مضيفا: "لقد نجحوا في ذلك".



وقال هاليفي: "في كافة التدريبات العسكرية التي أجريناها، وفي كل المناقشات التي عقدناها، لم نتخيل أن 5 بالمئة مما حدث في ذلك اليوم يمكن أن يحدث".

وجاء نشر التسجيل بعد أن أنهى هاليفي مهامه كرئيس للأركان في وقت سابق من الجاري، حيث خلفه إيال زامير. (سكاي عربية)