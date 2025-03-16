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استقال قبل فترة قصيرة.. مسؤول عسكريّ إسرائيليّ سابق يُشيد بـ"حماس" وهذا ما قاله

Lebanon 24
16-03-2025 | 09:46
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أشاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، بحركة حماس بسبب ما وصفه بقدرتها على ممارسة الخداع ضد إسرائيل خلال هجمات السابع من تشرين الأول.
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وقال هاليفي في تسجيل صوتي نشر، الأحد، إن حركة حماس نجحت في خداع الجيش الإسرائيلي قبل الهجوم الذي نفذته في 7 تشرين الأول 2023.
 
وأضاف هاليفي في التسجيل، الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا خيار أمامي سوى الإشادة بحماس على الخداع الذي مارسته ضدنا."

وأوضح أن الحركة استغلت الاضطرابات والمخاوف الإنسانية لإيهام الجيش الإسرائيلي والتخطيط للهجوم، مضيفا: "لقد نجحوا في ذلك".

وقال هاليفي: "في كافة التدريبات العسكرية التي أجريناها، وفي كل المناقشات التي عقدناها، لم نتخيل أن 5 بالمئة مما حدث في ذلك اليوم يمكن أن يحدث".
 
وجاء نشر التسجيل بعد أن أنهى هاليفي مهامه كرئيس للأركان في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث خلفه إيال زامير. (سكاي نيوز عربية) 
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