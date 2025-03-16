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عربي-دولي

ثلاث مقاتلات جديدة تنضم إلى سلاح الجو الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
16-03-2025 | 10:51
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورا لمقاتلات من طراز "إف-35 آي".
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وقال في منشور: "هبطت 3 طائرات F-35i من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، الخميس الماضي، في قاعدة نيفاتيم الجوية حيث ستنضم إلى صفوف سلاح الجو والسرب 11". 
 
ولفت إلى أنه "منذ اندلاع الحرب، نفذت منظومة F-35i أكثر من 15000 ساعة طيران عملياتية، وشاركت في آلاف الطلعات الجوية في كل الجبهات".
 
وأضاف أن "توسيع منظومة F-35i يشكل تعزيزا ملحوظاً للقدرات الفتاكة لسلاح الجو".
 
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