ثلاث مقاتلات جديدة تنضم إلى سلاح الجو الجيش الإسرائيلي

نشر المتحدث باسم الجيش صورا لمقاتلات من طراز "إف-35 آي".

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وقال في منشور: "هبطت 3 طائرات F-35i من إنتاج شركة لوكهيد ، الخميس الماضي، في قاعدة نيفاتيم الجوية حيث ستنضم إلى صفوف الجو والسرب 11".

إلى أنه "منذ اندلاع الحرب، نفذت منظومة F-35i أكثر من 15000 ساعة طيران عملياتية، وشاركت في آلاف الطلعات الجوية في كل الجبهات".

وأضاف أن "توسيع منظومة F-35i يشكل تعزيزا ملحوظاً للقدرات الفتاكة لسلاح الجو".