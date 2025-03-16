للمرة الثانية خلال أيّام.. هزة أرضية تضرب دولة عربيّة وهذه قوّتها

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سجلت محطات شبكة العجلة الزلزالية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، هزة أرضية على بعد 113 كم شمال شرم الشيخ اليوم الأحد.وأوضح المعهد في بيان، أن قوة الهزة الأرضية 3.96 على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 16.07 كيلومتر.وفي 6 ، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، هزة أرضية بقوة 4.19 على مقياس ريختر، على بعد 131 كيلومترا شمال شرم الشيخ، وعلى عمق 19:23 كيلومترا. (روسيا اليوم)