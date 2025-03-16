مسؤول يوضح.. هل هاجم الحوثيون حاملة الطائرات هاري ترومان؟

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أبلغ مسؤول أميركي رويترز بأن طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-16 وإف-18 أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون يوم الأحد، وذلك بعد أن قالت الجماعة الانقلابية إنها حاولت مهاجمة حاملة طائرات أميركية قبالة سواحل اليمن.وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الطائرات المسيرة لم تقترب من حاملة الطائرات هاري ترومان، التي تلعب دورا رئيسيا في الضربات الأميركية على اليمن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة.وذكر المسؤول الأميركي أن الجيش رصد أيضا محاولة فاشلة لإطلاق الحوثيين صاروخا ليسقط في قبالة سواحل اليمن.وقال المسؤول إن الجيش الأميركي لم يتخذ أي إجراء لأنه لم يعتبر ذلك تهديدا.وارتفعت حصيلة الغارات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن إلى 53 قتيلا، بحسب حصيلة جديدة ونهائية أعلنتها وزارة الصحة التابعة للجماعة الأحد.وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد قال يوم الأحد إن ستواصل مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الشحن، أشارت الجماعة المتحالفة مع إيران إلى أنها قد تصعد هجماتها.وشن الحوثيون عشرات الهجمات التي استهدفت سفن الشحن منذ تشرين الثاني 2023 تضامنا مع الفلسطينيين بسبب حرب في غزة، وفقا للبيانات الصادرة عنهم.ووجه الرئيس ترامب أيضا تحذيرا لإيران، داعم الحوثيين الرئيسي، بأنه يتعين عليها وقف دعمها للحركة فورا، مضيفا أنه إذا هددت إيران ، "فسوف تحملكم أميركا المسؤولية ، ولن نتهاون في هذا الأمر". (سكاي نيوز)