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عربي-دولي
خطة إعادة إعمار غزة محور مناقشات مصرية أميركية موسعة
Lebanon 24
17-03-2025
|
01:27
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في آخر مستجدات الأوضاع في غزة، وتحدديا فيما يتعلق بمستقبل القطاع الفسلطيني، أكدت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن هناك مناقشات بين مسؤولين مصريين وأميركيين بشكل موسع حول خطة إعادة الإعمار.
وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تنوي إضافة نقاط على خطة إعمار غزة بعد اجتماعات ثنائية.
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وأوضحت المصادر أن واشنطن طلبت الاطلاع بشكل مفصل على الأسماء التي ستدير قطاع غزة مستقبلا، مع ضرورة إبعاد أي أسماء مرتبطة بحماس.
وأضافت مصادر "العربية" و"الحدث" أن أميركا ستقدم تفصيلا كاملا على الخطة المصرية مع نهاية
الشهر
الحالي
بعد مباحثات بين الطرفين.
إلى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو إن وفدا إسرائيليا يزور مصر حاليا.
وذكر مكتب نتنياهو أن الهدف من الزيارة هو مناقشة
الاتفاق
المتعلق بالمحتجزين في غزة مع مسؤولين مصريين كبار.
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