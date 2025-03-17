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عربي-دولي

القوات الكورية الجنوبية والأميركية تجري مناورات في "أنفاق كورية شمالية"

Lebanon 24
17-03-2025 | 02:47
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أجرت القوات الكورية الجنوبية والأميركية اليوم الاثنين مناورات مشتركة تحاكي سيناريوهات قتال تحت الأرض في أنفاق كورية شمالية، وفقا لبيان صادر عن الجيش الكوري الجنوبي.


وجاء في البيان أن هذه المناورات تأتي في إطار "جهود الحليفين لتعزيز جاهزيتهما العسكرية لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية".
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وبدأت التدريبات التي ستستمر أربعة أيام، في وقت سابق من اليوم في ساحة تدريب بمنطقة باجو على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال العاصمة سيئول بمشاركة نحو 370 جنديا.

وتأتي هذه المناورات كجزء من التدريبات السنوية المشتركة المعروفة باسم "درع الحرية"، وفقا للقوات البرية.


وتم تصميم التدريبات التي تقودها قيادة العمليات البرية لـ"تدريب القوات على تكتيكات القتال في منشآت كورية شمالية تحت الأرض في حالة نشوب حرب".

وسعى الجيش الموري الجنوبي مؤخرا إلى تحسين استعداده للحرب تحت الأرض، فأنشأ لواء دعم المناورات الخاصة عام 2019 ودرب قوات متخصصة على العمل في منشآت تحت الأرض، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".

وأعلن الجيش أن تدريبات هذا الأسبوع ستدرب القوات على استخدام المتفجرات لـ"محاصرة العدو داخل الأنفاق" بالإضافة إلى طائرات مسيرة صغيرة الحجم بما في ذلك طائرة "بلاك هورنت" الأمريكية لإجراء عمليات استطلاع.

ومن المقرر أن تنتهي مناورات "درع الحرية" التي تستند إلى سيناريو "حرب شاملة" يوم الخميس. (روسيا اليوم)
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