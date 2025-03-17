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عربي-دولي

استعدوا للحرب.. وزيرة ألمانية تدق ناقوس الخطر وتطالب بتجهيز المستشفيات

Lebanon 24
17-03-2025 | 03:12
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دعت وزيرة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، جوديث غيرلاخ، إلى ضرورة تجهيز النظام الصحي الألماني لمواجهة "حرب محتملة"، محذرة من تهديدات متزايدة تواجه أمن أوروبا.


وأكدت غيرلاخ، المنتمية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه"، أن "التهديد العسكري من روسيا والانسحاب المحتمل للرئيس الأمريكي ترامب من الشراكة الأمنية يفرضان إجراءات عاجلة على النظام الصحي والمجتمع المدني الألماني".
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وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد "خطة عمليات مدنية شاملة" تضمن جاهزية النظام الصحي "لجميع أنواع الأزمات بما فيها الهجمات العسكرية"، معتبرة أن نظام الرعاية الصحية يوازي في أهميته الجيش للدفاع عن البلاد.

وطالبت غيرلاخ بوضع لوائح واضحة على مستوى الاتحاد الأوروبي والحكومة الاتحادية والولايات لضمان "إمكانية رعاية عدد أكبر بكثير من الناس مقارنة بوقت السلم"، مع تحديد "ما يمكن الاستغناء عنه في حالات النقص" من إلزامات الإبلاغ والمعايير والفحوصات ولوائح القوة العاملة.

كما دعت إلى تأمين إمدادات الأدوية وتوسيع النقاش ليشمل، إلى جانب الخدمة العسكرية الإلزامية، خدمة مدنية "يمكنها دعم المؤسسات التي تعاني من نقص الكوادر". (روسيا اليوم)
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