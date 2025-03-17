استعدوا للحرب.. وزيرة ألمانية تدق ناقوس الخطر وتطالب بتجهيز المستشفيات

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دعت وزيرة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، جوديث غيرلاخ، إلى ضرورة تجهيز النظام الصحي الألماني لمواجهة "حرب محتملة"، محذرة من تهديدات متزايدة تواجه أمن أوروبا.وأكدت غيرلاخ، المنتمية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه"، أن "التهديد من والانسحاب المحتمل للرئيس الأمريكي ترامب من الشراكة الأمنية يفرضان إجراءات عاجلة على النظام الصحي والمجتمع المدني الألماني".وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد "خطة مدنية شاملة" تضمن جاهزية النظام الصحي "لجميع أنواع الأزمات بما فيها الهجمات العسكرية"، معتبرة أن الرعاية الصحية يوازي في أهميته الجيش للدفاع عن البلاد.وطالبت غيرلاخ بوضع لوائح واضحة على مستوى الاتحاد الأوروبي والحكومة الاتحادية والولايات لضمان "إمكانية رعاية عدد أكبر بكثير من الناس مقارنة بوقت السلم"، مع تحديد "ما يمكن الاستغناء عنه في حالات النقص" من إلزامات الإبلاغ والمعايير والفحوصات ولوائح القوة العاملة.كما دعت إلى تأمين إمدادات الأدوية وتوسيع النقاش ليشمل، إلى جانب الخدمة الإلزامية، خدمة مدنية "يمكنها دعم المؤسسات التي تعاني من نقص الكوادر". (روسيا اليوم)