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عربي-دولي

برلين تتعهد بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات لسوريا

Lebanon 24
17-03-2025 | 04:04
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربورك أن برلين تعهدت بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات لسوريا.


وقالت بيربوك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي لسوريا إلا من خلال عملية سياسية شاملة"، متعهدة بتقديم 300 مليون يورو كمساعدات إضافية لسوريا.
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وشددت على أن إعادة إعمار البلاد سلميا "مهمة جسيمة"، مشيرة إلى أن ألمانيا ستقدم "للأمم المتحدة ومنظمات مختارة 300 مليون يورو إضافية لهذه العملية السلمية ولصالح الشعب السوري وشعوب المنطقة".

ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، ستقدم وزارة الخارجية 168 مليون يورو من إجمالي المبلغ، و133 مليون يورو من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية. وسيستفيد الشعب السوري من أكثر من نصف هذه الأموال، مع تخصيص أموال إضافية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. (روسيا اليوم)
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