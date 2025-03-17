"التايمز": ستارمر يسعى لنشر قوات في أوكرانيا بعد انتهاء النزاع

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نقلت صحيفة "التايمز" عن رئيس الوزراء كير ستارمر استعداده لنشر آلاف الجنود البريطانيين ضمن قوات لحفظ في أوكرانيا "بعد انتهاء النزاع" هناك.وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي بريطاني رفيع المستوى لم تذكر أن هذا الالتزام سيكون "طويل الأمد"، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول "عدد من السنوات" التي قد تكون ضرورية "لضمان الحفاظ على سلام".ووفقا للصحيففة فقد أكد ستارمر سابقا أن نشر القوات البريطانية والأوروبية في أوكرانيا يتطلب ضمانات دعم من ، ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض مرارا تقديم مثل هذه الضمانات.وفي 15 مارس، أعلن ستارمر عقب القمة الخاصة بأوكرانيا التي عقدت إلكترونيا أن كبار القادة العسكريين من دول ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" سيجتمعون في 20 مارس الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لبحث التفاصيل المتعلقة بإرسال قوات حفظ الأوروبية إلى أوكرانيا.وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن عددا من الدول المشاركة قد تعهدت بتنفيذ "التزامات محددة" للمشاركة في مهمة قوات حفظ في أوكرانيا، لكنه لم يكشف عن تفاصيل تلك الاتفاقيات.ومن جانبه أكد نائب الروسي ألكسندر غروشكو أن الشائعات حول نشر قوات أجنبية في أوكرانيا تأتي في سياق تهيئة الرأي العام لسيناريوهات "متطرفة" ضمن حملة "لتصعيد التوتر و"شيطنة روسيا".وتعليقا على فكرة إرسال قوات حفظ سلام تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قال غروشكو إن بعثة المراقبة الخاصة التي تم نشرها في دونباس في الماضي فشلت في أداء مهامها.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" إن الدول الأوروبية قد ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا كقوات حفظ سلام ومدربين دون موافقة ، مشيرا إلى أنه "إذا طلبت أوكرانيا أن تكون قوات حليفة على أراضيها، فليس لروسيا أن تقرر عكس ذلك أو معه".فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اجتماع قادة جيوش عدة دول في لندن يوم الخميس القادم لصياغة خطة موحدة لتشكيل قوة "لحفظ السلام" في أوكرانيا "بعد وقف إطلاق النار هناك".وفي العام الماضي، أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بأن الغرب سينشر في أوكرانيا ما يسمى قوات لحفظ يبلغ عددها حوالي 100 ألف شخص لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. ويرى الجهاز أن ذلك سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا.من جانبه صرح الروسي سيرغي لافروف في 6 آذار الجاري بأن ترفض بالمطلق نشر أي "قوات لحفظ السلام" في أوكرانيا. (روسيا اليوم)