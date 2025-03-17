تقرير يكشف.. هل سيتم توطين الفلسطينيين في سوريا؟

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أبدت السلطات الأميركية والإسرائيلية اهتمامها بإمكانية توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في سوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "سي بي إس" الإخبارية نقلاً عن مصادرها.وذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاولت إقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة بشأن هذه القضية من خلال وسيط.وأكد مصدر آخر أنه تم توجيه طلب إلى السلطات ، لكنه لم يحدد ما إذا كان قد تم تلقي أي رد.من جهته، نفى مسؤول سوري رفيع المستوى في تصريح لقناة "سي بي إس"، تلقي أي طلبات من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن توطين سكان غزة.وفي الرابع من شباط، كان ترامب قد أعلن لأول مرة أن واشنطن تدرس مسألة السيطرة على قطاع غزة لفترة طويلة الأمد، وإعادة توطين الفلسطينيين من القطاع في دول أخرى بالمنطقة.وتعرضت خطة ترامب لانتقادات ليس فقط من قبل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ولكن أيضاً من قبل زعماء الدول ودول غربية.وأعلنت مصر ف أنها ستعد خطة لإعادة إعمار غزة، وهي بديل لرؤية الرئيس الأميركي لا تتضمن إجلاء الفلسطينيين من القطاع، وتم عرض الوثيقة في الرابع من آذار الماضي على القمة ، حيث تمت الموافقة عليها بالإجماع. كما تم عرضها في الثاني عشر من نفسه على المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيفن ويتكوف، خلال لقائه في الدوحة مع وزراء خارجية عدد من الدول . (العربية)