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الجيش الروسي يواصل هجماته في كورسك.. وإجمالي خسائر أوكرانيا يتضخم

Lebanon 24
17-03-2025 | 08:46
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في مقاطعة كورسك، حيث قُتل 280 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى أكثر من 68 ألف عسكري منذ بدء الهجوم في 6 آب الماضي.
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وأفادت وزارة الدفاع أن قوات "الشمال" الروسية تواصل عملياتها ضد فلول الجيش الأوكراني في مناطق غوغوليفكا، غورنال، غويفو، وأوليشنيا الواقعة على أطراف مقاطعة كورسك. كما استهدفت القوات الروسية تجمعات الجيش الأوكراني في عدة قرى وبلدات بمقاطعة سومي المحاذية، من بينها غوجغوليفكا، غورنال، غيفو، زابسيلي، لوكنيا، أوليشنيا، باسوفكا، بلوفودي، فاراتشينو، فيليكايا ريبيتسا، فيسيلوفكا، وفودولاغي.

ووفقًا للبيان الرسمي، فقد تكبدت القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة شملت دبابتين، وأربع مدرعات، و12 مركبة، وأربعة مدافع، ومحطة رادار، وثلاثة مواقع لإطلاق المسيرات، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن إجمالي الخسائر الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية في كورسك بلغ 68,130 عسكريًا، و396 دبابة، وآلاف المركبات المدرعة، و120 محطة للحرب الإلكترونية، و17 محطة رادار، و560 مدفعًا، إلى جانب معدات عسكرية أخرى.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المعارك العنيفة بين الطرفين، وسط تأكيدات روسية على مواصلة العمليات حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة. (روسيا اليوم)
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