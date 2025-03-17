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أعلنت وزارة الروسية عن تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في مقاطعة كورسك، حيث قُتل 280 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى أكثر من 68 ألف عسكري منذ بدء الهجوم في 6 آب الماضي.وأفادت وزارة أن قوات "الشمال" الروسية تواصل عملياتها ضد فلول الجيش الأوكراني في مناطق غوغوليفكا، غورنال، غويفو، وأوليشنيا الواقعة على أطراف مقاطعة كورسك. كما استهدفت القوات الروسية تجمعات الجيش الأوكراني في عدة قرى وبلدات بمقاطعة سومي المحاذية، من غوجغوليفكا، غورنال، غيفو، زابسيلي، لوكنيا، أوليشنيا، باسوفكا، بلوفودي، فاراتشينو، فيليكايا ريبيتسا، فيسيلوفكا، وفودولاغي.ووفقًا للبيان الرسمي، فقد تكبدت القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة شملت دبابتين، وأربع مدرعات، و12 مركبة، وأربعة مدافع، ومحطة رادار، وثلاثة لإطلاق المسيرات، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة.وأشارت وزارة الروسية إلى أن إجمالي الخسائر الأوكرانية منذ بدء العمليات في كورسك بلغ 68,130 عسكريًا، و396 دبابة، وآلاف المركبات المدرعة، و120 محطة للحرب الإلكترونية، و17 محطة رادار، و560 مدفعًا، إلى جانب معدات عسكرية أخرى.تأتي هذه التطورات في ظل استمرار المعارك العنيفة بين الطرفين، وسط تأكيدات روسية على مواصلة العمليات حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في . (روسيا اليوم)