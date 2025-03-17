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عربي-دولي

الجيش الصومالي يوجه ضربات قوية لـ"حركة الشباب"

Lebanon 24
17-03-2025 | 10:10
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أفادت وسائل إعلام صومالية بمقتل أكثر من 120 مسلحا من حركة "الشباب" في غارات جوية للجيش الصومالي بالتعاون مع "القوات الصديقة" استهدفت مدينة جلب بإقليم جوبا الوسطى جنوب البلاد.
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وقالت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) نقلا عن مصادر إن "ما لا يقل عن 120 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة قتلوا عقب غارات مكثفة أجراها الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة ليلة السبت والأحد، في مدينة جلب بإقليم جوبا الوسطى".

وأضافت أن "الجيش تمكن من دك معاقل المتمردين حيث علم أن 20 إرهابيا من القادة الميدانيين كانوا من بين القتلى".

وتمكنت قوات الجيش الصومالي وقوات وكالة الاستخبارات الصومالية يوم الجمعة الماضي من القضاء على 41 مسلحا من "حركة الشباب" المتشددة في غارات جوية على منطقة شبيلي الوسطى ومنطقة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وقبلها نجح الجيش الصومالي بدعم من السكان المحليين في صد هجوم مسلح لحركة "الشباب" في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي جنوب البلاد، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 130 مسلحا من الحركة.

وتنفذ حركة "الشباب" تفجيرات وهجمات مسلحة متكررة في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الإفريقي في مسعاها للإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكمها الخاص على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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