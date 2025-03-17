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عربي-دولي

لسوريا وجيرانها.. مساعدات ضخمة من الاتحاد الأوروبي وشركائه

Lebanon 24
17-03-2025 | 15:53
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أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها.
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وقالت كالاس في منشور على إكس: "تعهد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها. سيدعم هذا الدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع".
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