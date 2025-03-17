لسوريا وجيرانها.. مساعدات ضخمة من الاتحاد الأوروبي وشركائه

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وقالت كالاس في منشور على إكس: "تعهد وشركاؤه بتقديم 5.8 مليار يورو لسوريا وجيرانها. سيدعم هذا الدعم في مرحلة انتقالية حاسمة، وسيلبي الاحتياجات الملحة على أرض الواقع".