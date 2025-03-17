ترمب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن

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ألغى الرئيس الأميركي ترمب حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن، نجلي الرئيس السابق جو بايدن.وقال في منشور على موقع "تروث سوشيال": "استمتع هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية لفترة ، وكلها مدفوعة من دافعيالضرائب في الولايات المتحدة".وأضاف: "يرجى أنه من الآن فصاعداً، لن يحظى هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية. وبالمثل، ستُحذف آشلي بايدن، التي لديها 13 من أعضاء الجهاز من القائمة".