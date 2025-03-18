إسرائيل تشنّ ضربات مكثفة على أهداف لحماس في غزة

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الثلاثاء، بمهاجمة أهداف تابعة لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إسرائيل "تستأنف عملياتها العسكرية
ضد حماس في غزة بعد رفض الحركة مقترحات أميركية لتمديد وقف إطلاق النار".
وأضاف البيان: "من الآن فصاعدا ستعمل إسرائيل ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".
وتابع: "الخطة العملياتية عُرضت من قِبل الجيش وصادق عليها المستوى السياسي".
ووفق مكتب نتنياهو فإن "رئيس الوزراء ووزير الدفاع
أصدرا تعليمات للجيش باتخاذ (إجراء قوي) ضد حماس في غزة".
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي
إن "جيش الدفاع
وجهاز الأمن العام (الشاباك) ينفذ غارات واسعة النطاق على أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".
وأوضح الجيش الإسرائيلي
أن "القيادة الداخلية
أمرت بتقييد النشاط المدني بالقرب من قطاع غزة في أعقاب الضربات على حماس".
وأمرت إسرائيل تأمر بوقف التدريس اليوم الثلاثاء في المناطق المتاخمة لقطاع غزة.
وأشارت مصادر طبية إلى سقوط أكثر من 131 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الجوي الإسرائيلي
على مدينة
غزة.
وأكدت مصادر تابعة لحماس سقوط أكثر من 200 شهيد جراء القصف الإسرائيلي
على مختلف أنحاء القطاع.
من جانبه، قال الدفاع
المدني الفلسطيني إن إسرائيل نفذت ما لا يقل عن 35 غارة جوية على قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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