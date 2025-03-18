إسرائيل تشنّ ضربات مكثفة على أهداف لحماس في غزة

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أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الثلاثاء، بمهاجمة أهداف تابعة لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة.وقال مكتب نتنياهو في بيان إن إسرائيل "تستأنف عملياتها ضد حماس في غزة بعد رفض الحركة مقترحات أميركية لتمديد وقف إطلاق النار".وأضاف البيان: "من الآن فصاعدا ستعمل إسرائيل ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".وتابع: "الخطة العملياتية عُرضت من قِبل الجيش وصادق عليها المستوى السياسي".ووفق مكتب نتنياهو فإن "رئيس الوزراء ووزير أصدرا تعليمات للجيش باتخاذ (إجراء قوي) ضد حماس في غزة".من جانبه، قال الجيش إن "جيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ينفذ غارات واسعة النطاق على أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".وأوضح الجيش أن "القيادة أمرت بتقييد النشاط المدني بالقرب من قطاع غزة في أعقاب الضربات على حماس".وأمرت إسرائيل تأمر بوقف التدريس اليوم الثلاثاء في المناطق المتاخمة لقطاع غزة.وأشارت مصادر طبية إلى سقوط أكثر من 131 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الجوي على غزة.وأكدت مصادر تابعة لحماس سقوط أكثر من 200 شهيد جراء القصف على مختلف أنحاء القطاع.من جانبه، قال المدني الفلسطيني إن إسرائيل نفذت ما لا يقل عن 35 غارة جوية على قطاع غزة. (سكاي نيوز)ستوديو