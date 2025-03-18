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عربي-دولي
محاكمة نتنياهو.. "قرار عاجل" بسبب استئناف حرب غزة
Lebanon 24
18-03-2025
|
01:55
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أفاد مراسلنا بأن النيابة العامة
الإسرائيلية
وافقت على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تأجيل محاكمته على خلفية استئناف الحرب في غزة.
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ويمثل نتنياهو للمحاكمة
في
إسرائيل
لاتهامه بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى في 3 قضايا منفصلة.
ودائما ما ينكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مصرا على أن القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، إلا أن النيابة
الإسرائيلية
ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.
وشنت
إسرائيل
ضربات جوية جديدة على حركة حماس في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.
وأعلنت رئاسة الوزراء
الإسرائيلية
في بيان أنها أصدرت تعليمات للجيش باستهداف حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة.
وقال نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعدا ضد حماس بقدرة عسكرية متزايدة". (سكاي نيوز)
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