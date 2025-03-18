الدفاعات الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد

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أسقطت الدفاعات الروسية الثلاثاء 46 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الجوي 46 مسيرة أوكرانية، منها 41 في بيلغورود، و2 في بريانسك و2 في كورسك، و1 في أوريول".وشنت قوات كييف مؤخرا أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي حيث أعلنت الروسية إسقاط 337 مسيرة منها 91 في موسكو، فيما أسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين. (روسيا اليوم)