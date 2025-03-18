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الدفاعات الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد

Lebanon 24
18-03-2025 | 02:03
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أسقطت الدفاعات الروسية ليلة الثلاثاء 46 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقط الدفاع الجوي 46 مسيرة أوكرانية، منها 41 في مقاطعة بيلغورود، و2 في مقاطعة بريانسك و2 في مقاطعة كورسك، و1 في مقاطعة أوريول".

وشنت قوات كييف مؤخرا أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيرة منها 91 في مقاطعة موسكو، فيما أسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين. (روسيا اليوم)
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